Vaccino, in Italia oltre 23 milioni di somministrazioni

Condividi

Raggiunge quota 23.349.402 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e aggiornati alle 17.27 di oggi, sabato 8 maggio 2021. Vaccino inoculato a 13.204.015 donne e 10.145.387 uomini. Il totale delle persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose), invece, è di 7.155.712.Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato dagli Over 80 (6.560.495), seguito da Soggetti fragili e Caregiver (4.196.674), Fascia 70-79 (3.644.403), Operatori sanitari e sociosanitari (3.312.304), Fascia 60-69 (1.889.723), Personale scolastico (1.221.853), Personale non sanitario (917.229), Ospiti delle Strutture Residenziali (670.167), dalla categoria "Altro" (581.853) e Comparto Difesa e Sicurezza (354.701).Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Liguria (91,6%), Veneto (90,7%), Marche (90,2%), quella con la minore percentuale è la Sicilia(78,3%).