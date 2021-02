Usato l'83.4% delle dosi consegnate Vaccino: in Italia superata la soglia dei 3 milioni di somministrazioni Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 1.288.023

Superata la soglia dei 3 milioni di somministrazioni vaccinali.Sono infatti 3.044.535 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l'83.4% del totale di quelle consegnate (3.651.270, di cui 3.288.870 Pfizer/BioNTech, 112.800 Moderna e 249.600 Astrazeneca).La somministrazione ha riguardato 1.918.301 donne e 1.126.234 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 1.288.023.È quanto si legge neldel commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 20 di oggi.Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 2.058.022 operatori sanitari, 570.912 unità di personale non sanitario, 328.920 ospiti di strutture residenziali e 86.681 over 80.