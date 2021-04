Jôf Fuart Valanga in Friuli: trovati morti due escursionisti, salvato un terzo

Foto d'archivio

Travolti e uccisi da una valanga in Friuli Venezia Giulia mentre facevano sci fuoripista su neve fresca. Si tratta di due escursionisti molto esperti. I due sciatori, entrambi friulani sui quarant'anni, avevano appena imboccato il canale di discesa della Gola Nord Est a Malborghetto Valbruna (Udine). Salvo un terzo che era con loro.Avevano effettuato la salita dalle pendici meridionali del Jóf Fuart per andare a sciare nella nota gola, che è una delle vie d'accesso al Jôf Fuart aperta da Julius Kugy, una delle discese ambite di sci ripido della regione. Lo rende noto il Soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia. Il primo sciatore è sceso effettuando le prime curve, senza che accadesse nulla. Quando è sceso il secondo sciatore, si è staccato un lastrone di valanga che li ha travolti entrambi. Il terzo sciatore, che era ancora in alto, non è stato travolto ma è sceso sciando fin dove ha potuto, fino dove c'è un salto di roccia di una trentina di metri, dal quale ci si deve calare con la corda per cercare i suoi compagni. È stato lui a dare l'allarme, intorno alle 11.Sul posto sono arrivati tre elicotteri, l'elisoccorso regionale, l'elicottero della Protezione Civile, il Suem di Pieve di Cadore e tre unità cinofile. L'équipe medica e il tecnico di elisoccorsoFvg hanno perlustrato la zona dall'alto e individuato subito alla base del canale le giacche dei due travolti, entrambi parzialmente disseppelliti. La valanga, staccatasi a quota 2300, li ha portati circa 600 metri più sotto rispetto al punto di distacco. I soccorritori sono sbarcati in hovering e li hanno raggiunti e disseppelliti del tutto.Prudenza e pianificazione. Queste sono le due parole d'ordine per affrontare la montagna in sicurezza. "Le escursioni vanno preparate la sera prima, vanno ben pianificate con le previsioni meteo e con le attrezzature adeguate. E anche quando si esce con gli sci è necessario fare attenzione ed informarsi bene sullo stato del manto nevoso, in particolare in questo periodo tardo primaverile". ha detto Walter Milan, portavoce del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas)."Ci si può informare attraverso guide alpine locali, esperte dell'area, oppure ci si può rivolgere all'Arpa regionale o ad altri organi istituzionali locali che conoscono molto bene le condizioni del luogo e sanno dare le giuste informazioni per affrontare la montagna nel modo giusto. - ha spiegato Milan - In questo momento anche se siamo in tarda primavera ci sono aree in alta montagna dove è ancora inverno, ci sono state precipitazioni nevose intense e fa freddo. Chi vuole fare un'escursione e si sposta da altezze intermedie ad elevate è bene che porti piccozza, ramponi, vestiario per proteggersi il più possibile dal freddo"."È importantissimo munirsi di dispositivi tecnologici in grado di segnalare la posizione come l'Arva, Apparecchio di Ricerca in Valanga - ha concluso Milan - o anche dotarsi delle applicazioni per smartphone in modo da poter conoscere la posizione dell'eventuale persona travolta in maniera più veloce e precisa possibile".