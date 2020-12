Parigi L'ex presidente della Francia, Valéry Giscard d’Estaing è morto

L'ex presidente francese Valéry Giscard d’Estaing è morto, secondo quanto riportato dalla radio Europe 1. Giscard, aveva 94 anni ed ha guidato la Francia dal 1974 al 1981; era stato recentemente ricoverato in ospedale a Tours, nella Francia occidentale. Era noto per aver promosso una modernizzazione della società in Francia durante la sua presidenza, incluso le leggi sul divorzio e l'aborto. Fu uno degli architetti della integrazione europea.