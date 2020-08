Ciclismo Milano-Sanremo a Van Aert sprint vincente su Alaphilippe Splendida e consueta volata finale su via Roma, con il belga che vince la classica-monumento bruciando al fotofinish il francese, campione 2019. Terzo Matthews davanti a Sagan e quinto Nizzolo, migliore degli italiani

Finisce nelle ruote di Wout Van Aert l'edizione numero 111 della Milano-Sanremo. Sul traguardo di via Roma, al termine di un percorso inedito di oltre 300 chilometri, e con un’opprimente afa agostana, il corridore belga si aggiudica la prima classica-monumento della stagione (che era stata rinviata per la pandemia) battendo al termine di un bellissimo e lungo sprint a due Julian Alaphilippe, campione 2019 e vicinissimo dunque ad una grande doppietta.Il gruppo dei big arriva sotto lo striscione con un distacco di appena 2” e viene regolato dall'australiano Michael Matthews, che precede lo slovacco Peter Sagan. Quinto posto per un ottimo Giacomo Nizzolo, primo degli italiani.La corsa si è come sempre decisa sul Poggio, quando sono partiti una serie di attacchi fra cui anche quello dello ‘squalo’ Vincenzo Nibali, trionfatore nel 2018. A prendere il largo, a -6,5km dal traguardo, sono stati però Van Aert e Alaphilippe, con il primo che ha avuto la meglio sul transalpino al fotofinish dopo una spettacolare battaglia spalla a spalla. Il 25enne belga, tre volte campione del mondo di ciclocross, si conferma protagonista assoluto di questa ripartenza del ciclismo bissando a Sanremo il successo ottenuto poche settimane fa alle Strade Bianche.