Lo afferma la Catholic News Agency Vaticano, fonti media: Papa Francesco riceverà Joe Biden il 29 ottobre Prima visita ufficiale del presidente americano dal suo insediamento

Papa Francesco dovrebbe ricevere Joe Biden il 29 ottobre, nella prima visita ufficiale del presidente americano in Vaticano dal suo insediamento. Lo afferma Cna, la Catholic News Agency da fonti del Palazzo Apostolico. Le informazioni - scrive Cna - provengono direttamente dalla Prefettura della Casa Pontificia. Sebbene gli incontri con i capi di Stato siano occasioni diplomatiche, la Prefettura è responsabile dell'organizzazione e del protocollo degli incontri.Biden ha incontrato Papa Francesco per la prima volta nel settembre 2015, quando il Pontefice partecipo' all'incontro mondiale delle famiglie a Philadelphia. All'epoca, Biden era vicepresidente dell'amministrazione Obama. Biden successivamente visitò il Vaticano il 29 aprile 2016, per partecipare a un vertice sulla medicina rigenerativa.