E' morto Paolo Gabriele, il "corvo" del caso Vatileaks

E' morto stamane a Roma Paolo Gabriele, l'ex maggiordomo di papa Benedetto XVI che, con la fuga di documenti riservati del Pontefice, diede vita al primo caso 'Vatileaks'.

Gabriele "aiutante di camera di Sua Santità" dal 2006, fu arrestato dalla Gendarmeria vaticana il 24 maggio 2012 perché trovato in possesso di una quantità di copie di carte riservate della Santa Sede, in gran parte confluite nel libro di Gianluigi Nuzzi "Sua Santità". Fu poi processato e condannato il 6 ottobre 2012 a tre anni di reclusione, ridotti a un anno e 6 mesi. Il 22 dicembre di quello stesso anno, Gabriele fu graziato da Papa Benedetto, che gli fece visita in cella.



Dopo il licenziamento dal suo ufficio, la Santa Sede mantenne comunque a Gabriele, sposato e con tre figli, una casa fuori dal Vaticano e un posto di lavoro in una cooperativa sociale operante per l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.



L'ex maggiordomo è deceduto alle 9.30 di questa mattina al Pronto soccorso del Policlinico Gemelli, dov'era arrivato per le conseguenze di una lunga malattia.