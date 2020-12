ITALIA

2020/12/14 11:09

Indagini della polizia Velletri: madre e figlio morti in un locale della Caritas, uccisi da fuga di gas La donna e il bambino erano ospiti in una struttura della Caritas e ieri sera avevano acceso una stufa per scaldarsi

Dramma a Velletri. Una donna di 36 anni e suo figlio di sei anni, ospiti di una struttura Caritas, sono stati trovati morti stamattina. A quanto ricostruito dagli investigatori, la donna e il bambino, entrambi originari della Romania, erano ospiti in una stanza e ieri sera avevano acceso una stufa per scaldarsi.



La fiamma si sarebbe poi spenta e avrebbe lasciato fuoriuscire il gas, che avrebbe saturato la stanza e ucciso i due. Sul posto la polizia del commissariato di Velletri e la Scientifica.



Dramma a Velletri. Una donna di 36 anni e suo figlio di sei anni, ospiti di una struttura Caritas, sono stati trovati morti stamattina. A quanto ricostruito dagli investigatori, la donna e il bambino, entrambi originari della Romania, erano ospiti in una stanza e ieri sera avevano acceso una stufa per scaldarsi.La fiamma si sarebbe poi spenta e avrebbe lasciato fuoriuscire il gas, che avrebbe saturato la stanza e ucciso i due. Sul posto la polizia del commissariato di Velletri e la Scientifica.

