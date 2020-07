Francia Venduta all'asta per 185mila euro la bozza originale della bandiera olimpica di de Coubertin La bandiera fu disegnata nel 1913 dal padre delle Olimpiadi moderne

Condividi

La bozza per il disegno della bandiera olimpica firmata da Pierre de Coubertin, il padre delle Olimpiadi moderne, è stata battuta all'asta per 185.000 euro nel sud della Francia."Il disegno è stato venduto ad un collezionista brasiliano per 185.000 euro, più il 27% di spese, per un totale di 234.950 euro", ha detto Alexandre Debussy, direttore esecutivo di Cannes Enchères, dove si è svolta l'asta.Disegnato nel 1913 dal barone de Coubertin, il progetto fu consegnato ad uno dei suoi assistenti ed è rimasto da allora in possesso della sua famiglia fino a quando è stato venduto recentemente ad un collezionista che lo ha messo all'asta.Anche il Museo nazionale dello sport francese, che ha sede a Nizza, puntava ad aggiudicarsi il pezzo, ma la somma messa sul banco dal collezionista anonimo brasiliano è risultata irraggiungibile per l'istituzione statale.