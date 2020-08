La decisione del sindaco Veneto. Il comune di Vò: in classe il 7 settembre Parte in anticipo la scuola del comune dei Colli Euganei. Il 14 settembre la visita del Presidente Mattarella

Il 7 settembre la campanella suonerà per le materne, il 9 per elementari e medie.Anticipa di una settimana il calendario scolastico, il comune di Vò, in provincia di Padova.La decisione del sindaco Giuliano Martini. “Vogliamo rodare -spiega il primo cittadino- tutto il sistema scolastico per l’arrivo del Capo dello Stato”.La visita di Mattarella è fissata il pomeriggio del 14 settembre.Scelte forse non casuali: Vò, come Codogno, è stato il comune definito “zona rossa” e che ha pagato a caro prezzo la diffusione del Coronavirus in Veneto.