Calcio Playoff: il Venezia torna in serie A, è 1-1 con il Cittadella I lagunari promossi dopo 19 anni grazie al successo nella doppia sfida nel derby del Veneto

L'esultanza del Venezia (screenshot)

Al termine di un derby palpitante, il Venezia conquista la promozione dopo la doppia sfida con il Cittadella, raggiungendo così in serie A l'Empoli e la Salernitana. Nel ritorno della finale dei playoff al Penzo, i lagunari hanno pareggiato 1-1, dopo aver vinto il match di andata al Tombolato 1-0, ritrovando la massima serie dopo 19 anni.Gli ospiti sono andati in vantaggio al 26' del primo tempo con Proia e hanno pressato i padroni di casa, in dieci dopo l'espulsione al 37' di Marchetti per doppia ammonizione. Nella ripresa è battaglia, gli arancioneroverdi recuperano il controllo del gioco e pareggiano con Bocalon in pieno recupero, al 93'. Ai lagunari sarebbe bastato anche tenere lo 0-1 per la promozione, perché a parità di differenza reti prevale la squadra con la miglior posizione in classifica. Il Venezia aveva concluso il ritorno al quinto posto, il Cittadella al sesto. La squadra della provincia di Padova sfiora così per la seconda volta una storica promozione, dopo la sconfitta nella finale dei playoff con il Verona nel 2018-19."Non abbiamo fatto la nostra miglior partita, il Cittadella è stato aggressivo e noi abbiamo sentito la tensione. Dedico la promozione ai tifosi e a tutte le persone che ci seguono". Queste le dichiarazioni del tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, dopo la conquista della promozione. Ai microfoni di Rai Sport, il tecnico analizza una gara che si è complicata dopo l'espulsione di Mazzocchi nel primo tempo: "All'andata abbiamo conquistato la promozione. Oggi gli avversari hanno giocato un'ottima partita ma siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo, per come si era messa la sfida", ha detto.Il Venezia mancava dalla serie A, dove ha giocato 12 campionati, dalla stagione 2001-2002 e festeggia così il successo.Atalanta MilanBologna NapoliCagliari RomaEmpoli SalernitanaFiorentina SampdoriaGenoa SassuoloH. Verona SpeziaInter TorinoJuventus UdineseLazio VeneziaLe regioni più rappresentate sono Lombardia e Liguria con 3 squadre; a quota 2 Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania; una per Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.Ascoli, Benevento, Brescia, ChievoVerona, Cittadella, Como, Cremonese, Crotone, Frosinone, L.R. Vicenza, Lecce, Monza, Parma, Perugia, Pisa, Pordenone, Reggina, Spal, Ternana e la vincente dei playoff di serie C (nei quarti Feralpisalò-Alessandria, Renate-Padova, Avellino-Südtirol, AlbinoLeffe-Catanzaro).La regione più rappresentata è la Lombardia con 4; segue il Veneto con 3; a quota 2 Emilia-Romagna, Umbria e Calabria; una per Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Campania e Puglia, con una da definire.