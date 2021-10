Serie A Venezia Salernitana 1-2, Spezia-Genoa 1-1 La Salernitana passa 2-1 in rimonta a Venezia nella gara valida per la decima giornata. Pareggio nel derby ligure

Condividi

Lagunari in vantaggio al 14' del primo tempo grazie ad Aramu. Poi nella ripresa pareggia al 61' Bonazzoli con i padroni di casa che restano in 10 per il rosso diretto ad Ampadu per un fallo su Ribery. In pieno recupero il gol della vittoria amaranto di Schiavone: al 95' cross dalla destra, Romero esce male, testa di Simy indietro per il destro vincente di Schiavone per la vittoria. La Salernitana con questo successo sale a 7 punti e aggancia il Genoa mentre il Venezia resta fermo a 8 punti con lo Spezia.Si chiude sull'1-1 il derby ligure tra Spezia e Genoa al 'Picco'. Spezia in vantaggio al 66': punizione di Salcedo si infrange sulla barriera, la palla arriva a Colley che si coordina benissimo e colpisce il palo. La palla carambola sulla schiena di Sirigu ed entra in porta. Il Genoa cerca di reagire ma subisce le ripartenze dei padroni di casa che falliscono il raddoppio in almeno tre occasioni con Colley e Nzola e poi all'86' subiscono il pareggio. Provedel travolge in uscita Caicedo e l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Criscito non sbaglia e firma l'1-1 finale. Con questo risultato lo Spezia sale a 8 punti e il Genoa a 7.