Al Lido dal 2 al 12 settembre Venezia 77, i quattro film in concorso e gli altri italiani della Mostra L’annuncio del direttore Alberto Barbera. Nella sezione Orizzonti debutta come regista Castellitto jr.

Saranno 4 i film italiani in concorso alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre. Lo ha annunciato il direttore Alberto Barbera, presentando il programma della Mostra durante una conferenza stampa in streaming.In gara per il Leone d'Oror, "Le sorelle Macaluso" di Emma Dante, tratto da una piéce teatrale scritta dalla regista sul tema della famiglia e sui legami di sangue; "Miss Marx" di Susanna Nicchiarelli, sulla vita della seconda figlia di Marx, una delle prima donne ad accostarsi al femminismo; "Padrenostro" di Carlo Noce, prodotto e interpretato da Pierfrancesco Favino; "Notturno", di Gianfranco Rosi, frutto di due anni di esplorazione in Siria, in cui, dice Barbera, "non vedrete immagini di combattimento, ma la devastazione lasciata negli individui in un conflitto atroce e disumano".Il concorso della sezione Orizzonti di Venezia 77 vede in lizzacome regista, con il suo "I predatori", che ha anche scritto e interpretato. Al suo fianco, nel cast, compaiono Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli, Marzia Ubaldi, Antonio Gerardi, Nando Paone e Vinicio Marchioni. E' la storia di due famiglie di estrazione completamente diversa, i Pavone e i Vismara, nuclei opposti che condividono la stessa giungla, Roma, e che la follia di un ventenne farà entrare in contatto. "Un esordio curioso e promettente - ha detto il direttore Alberto Barbera - nei 'I predatori' c'è cattiveria, satira e coraggio di osare".A chiudere la 77esima Mostra del cinema sarà ancora un film italiano, "Lasciami andare" di Stefano Mordini, un thriller psicologico con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa e Serena Rossi, girato a Venezia.“Salvatore - shoemaker of dreams”, invece, è il docufilm di Luca Guadagnino sulla storia di Salvatore Ferragamo, ciabattino sbarcato a Hollywood dalla sua Bonito, provincia di Avellino. Tra i 10 film non fiction Fuori Concorso annunciati dal direttore Alberto Barbera altri tre italiani: Giuseppe Pedersoli con il suo "La verità sulla Dolce vita" che con documenti inediti ricostruisce la storia del capolavoro di Fellini, "Molecole" di Andrea Segre e "Paolo Conte, via con me" di Giorgio Verdelli. Il cantautore sarà a Venezia l'11 settembre.