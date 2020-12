Il movente una sigaretta negata Verona. Ergastolo per i tre uomini che bruciarono un clochard La sentenza è arrivata a notte fonda. La Corte d'Assise di Verona, ha accolto in pieno le richieste del pubblico ministero

Condividi

Colpevoli di omicidio pluriaggravato. Pena: ergastolo.Sono stati tutti condannati i tre imputati per l'omicidio di Vasile Todirean, il senzatetto romeno bruciato l'8 luglio 2019 alla stazione di Villafranca di Verona. Si tratta di due senza fissa dimora Liliano Bosoni, 64 anni e del romeno Cristian Tuca, 60 anni, e del 43enne Eros De Mori di Villafranca.L’omicidio è avvenuto all’interno della stazione dove trovavano riparo altri senza fissa dimora. I tre gli avevano chiesto una sigaretta, che Vasile Todirean non aveva. Una risposta non gradita. I tre aggredirono Vasile a calci e pugni sulla banchina per più di un’ora, poi con un accendino gli diedero fuoco. A trovare il corpo un macchinista di un treno in arrivo in stazione. Vasile Todirean è morto dopo due mesi di agonia in ospedale.Gli avvocati dei tre condannati hanno già fatto sapere che presenteranno appello.