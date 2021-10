Serie A Verona-Juventus 2-1, Simeone firma la doppietta che stende i bianconeri Quarta sconfitta in campionato per la squadra di Allegri e secondo ko consecutivo

Nuovo tonfo per la Juventus, sconfitta 2-1 dal Verona nell'undicesima giornata del campionato di Serie A. Per i bianconeri è la quarta sconfitta e il secondo ko consecutivo dopo quello con il Sassuolo.Inizio vibrante di partita, con Lazovic che costruisce il primo tentativo e Morata che sfiora il vantaggio col tacco. A trovare il gol all'11' è Simeone, autore anche del raddoppio tre minuti dopo con un bel destro a giro dalla distanza. A fine primo tempo Dybala colpisce una traversa, all'80' a nulla serve il gol di McKennie.La Juve rimane quindi a 15 punti in classifica.