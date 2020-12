Usa 2020 Vertice Biden-Harris per rientro Usa in accordo Parigi su clima. Il Presidente eletto sente Guterres

Joe Biden (AP Photo/Andrew Harnik)

Joe Biden e Kamala Harris hanno tenuto colloqui a distanza con funzionari della sicurezza nazionale e della politica climatica. Entrambe le parti hanno discusso dell'impegno di Biden per il clima , compreso il ritorno nell'accordo di Parigi degli Usa nel suo primo giorno in carica da presidente. Lo riportano i media Usa.In precedenza, Biden aveva dichiarato pubblicamente che avrebbe ricondotto gli Stati Uniti all'accordo dopo essere entrato in carica.Il 4 novembre 2019, il governo degli Stati Uniti guidato da Donald Trump aveva inviato una lettera alle Nazioni Unite informando gli Stati Uniti di avviare il processo di ritiro dell'accordo di Parigi e di volersi ritirare ufficialmente un anno dopo.Biden ha avuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nella quale è stato discusso un "rafforzamento della collaborazione" nella lotta alla pandemia di Covid-19 e nel contrasto al cambiamento climatico. Lo riferisce una nota del Transition Tream di Biden.Si tratta di due aree nelle quali il presidente Usa uscente, Donald Trump, aveva rigettato un approccio multilaterale, abbandonando l'accordo di Parigi sul clima e annunciando il ritiro dall'Oms.Biden e Guterres, prosegue la nota, hanno discusso inoltre come "affrontare le necessita' umanitarie, progredire con lo sviluppo sostenibile, sostenere la pace e la sicurezza e risolvere i conflitti e promuovere la democrazia e i diritti umani".Il presidente eletto ha poi espresso a Guterres la sua "profonda preoccupazione" per il conflitto in Etiopia, dove le forze governative stanno combattendo contro i separatisti del Tigre'.La Commissione elettorale del Wisconsin ha confermato la vittoria alle elezioni di Joe Biden a seguito di un riconteggio parziale, aprendo una finestra di cinque giorni per fare ricorso per il presidente uscente. Trump sabato aveva annunciato che avrebbe intentato la causa lunedì o martedì.