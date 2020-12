Mercati Via ai vaccini, borse in rialzo

di Sabrina Manfroi Avvio in rialzo anche a Wall Street sulla scia dell'avvio della campagna di vaccinazione anti- Covid anche negli Usa. Il DJ +0,77%, il Nasdaq sale di un punto percentuale.In Europa le borse proseguono positive: il ritorno agli acquisti è favorito anche dall'ottimismo sul fatto che la Ue e il Regno Unito possano raggiungere entro la settimana l'accordo sul commercio per scongiurare la Brexit no deal . Milano +0,76%, Parigi +0,79%, Francoforte +1,10% mentre Londra è piatta.Ancora in calo lo spread che si restringe a 113 punti base col rendimento decennale sui minimi a 0,52%.