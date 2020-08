Memorandum di intesa con Tim e Cassa depositi e prestiti Via libera del Governo a percorso per rete unica banda larga

Piena condivisione nel governo e nella maggioranza al percorso per arrivare alla rete unica in banda larga.Il numero uno di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo, invitato all'incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi, ha illustrato oggi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e ai ministri dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli e dell'Economia, Roberto Gualtieri, il progetto per arrivare a una rete unica con un memorandum di intesa con Tim.All'incontro erano presenti i capi delegazione di maggioranza tra cui Andrea Orlando per il Pd e Luigi Marattin per Iv. Presenti, a quanto si apprende, anche i ministri Pisano, Bonafede, Franceschini e Pisano.