Summit dei capi di Stato e di governo europei Videoconferenza Ue: Covid-19 e veto di Ungheria e Polonia sui fondi rilancio per gli Stati Europei

Videoconferenza dei capi di Stato e di governo dell'Ue convocata dal presidente del Consiglio Europeo Charles Michel per fare il punto sulla. I leader affrontano prima di tutto la questione del veto posto da Ungheria e Polonia al pacchetto Mff 2021-27 e Recovery Plan.Il premier sloveno Janez Janša ritiene, come Viktor Orbán (Unghiera) e Mateusz Morawiecki (Polonia), che il meccanismo concordato tra la presidenza tedesca del Consiglio Ue e il Parlamento Europeo per condizionare l'uso dei fondi Ue al rispetto dello Stato di diritto non sia in linea con i trattati, ma Lubiana non ha posto alcun veto. Il dibattito è iniziato con un'introduzione di Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo, e della cancelliera Angela Merkel, presidente di turno del Consiglio Ue.Partecipa alla videoconferenza anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che questa sera presenterà ai leader il lavoro fatto dall'esecutivo per combattere la pandemia di Covid-19, "in particolare sui test e sull'acquisto dei vaccini", spiega lei stessa su un social network. È probabile, spiega una fonte diplomatica Ue, che si parli anche di come uscire dai lockdown in modo coordinato, specie tra Paesi confinanti, per evitare di crearsi problemi a vicenda.La videoconferenza, convocata originariamente per fare il punto sulla lotta alla seconda ondata della pandemia che sta investendo tutta Europa, è invece iniziata affrontando il nodo delal pacchetto Recovery/Mff (sigla che indica il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue 2021-27), che, il piano per la ripresa da 750 miliardi di euro approvato nel Consiglio Europeo di luglio, dopo quattro giorni e quattro notti di trattative.La mossa di porre il veto al pacchetto e alla decisione sulle risorse proprie, l'atto giuridico che, una volta ratificato dagli Stati membri, costituirà la garanzia grazie alla quale la Commissione potrà emettere debito per 750 miliardi di euro e finanziare così il Recovery Plan, è arrivata come ritorsione all'approvazione, a maggioranza qualificata, del meccanismo che lega l'utilizzo dei fondi Ue al rispetto dello Stato di diritto. Molti considerano questa mossa come motivata da fini di politica interna e ritengono che il veto sia destinato a cadere.