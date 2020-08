Il mistero di Caronia Viviana e Gioele, i legali annunciano un esposto per "presunte omissioni e ritardi nelle ricerche" Querela contro ignoti depositata alla Procura di Patti. Il procuratore: "Mai esclusa alcuna ipotesi. Da fotogrammi non risulta che il corpo del bimbo fosse accanto alla madre"

"Stamattina abbiamo presentato alla procura di Patti una querela contro ignoti per presunte omissioni sulla morte di Viviana Parisi, 43 anni e del figlio Gioele, 4 anni" e su "eventuali ritardi nella loro ricerche". Lo dicono i legali della famiglia Mondello, Pietro Venuti e Claudio Mondello.

"Noi crediamo a una fatalità"

"Crediamo a una fatalità, a un tragico incidente, secondo gli elementi investigativi in nostro possesso". ha quindi ribadito l'avvocato Pietro Venuti. L'autopsia del bambino sarà effettuata domani, nel tardo pomeriggio, dopo una nuova ispezione dei luoghi.

Il procuratore: "Mai esclusa alcuna ipotesi, indagini coperte da segreto"

"Con riferimento alle indagini relative al decesso di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello, la Procura della Repubblica di Patti sta proseguendo le indagini al fine di acquisire elementi di prova e riscontri, con riferimento ad ogni possibile dinamica dei fatti" ha precisato, con una nota, il Procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo.

"Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa nei giorni scorsi - ha aggiunto - non è mai stata data, né avrebbe mai potuto essere espressa da questo Ufficio, alcuna indicazione di probabilità su ipotesi da escludere o privilegiare, nemmeno nel momento iniziale delle indagini. Le ricerche delle vittime, su tempistica e modalità, sono state coordinate dagli organi competenti, diversi da questa Procura e sono rimaste ben distinte dalle attività investigative giudiziarie finalizzate alla ricostruzione dell'intera vicenda. Complesse indagini sono ancora in corso, allo stato, nei confronti di ignoti per i delitti di omicidio e sequestro di persona e sono tuttora coperte da segreto istruttorio".

