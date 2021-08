Zara Volley, Europei donne: domani le azzurre sfidano la Croazia Quarto match del girone, diretta alle 21 su Rai 2

Condividi

Seconda giornata di riposo per la Nazionale femminile impegnata nel Campionato Europeo 2021. Le azzurre, che in questo avvio di competizione hanno conquistato tre vittorie consecutive (contro Bielorussia, Ungheria e Slovacchia), domani sera alle 21 (diretta su RaiDue) nella Krešimir Ćosić Sports Hall di Zara sfideranno le padrone di casa della Croazia. Un match che vale il primato della Pool C e che servirà alla nazionale italiana per compiere un ulteriore passo in avanti.In questo momento l’obiettivo della formazione tricolore, come rimarcato dal ct Davide Mazzanti al termine della partita con la Slovacchia, è quello di trovare continuità, ridurre il numero di errori e aumentare il ritmo di gioco.Il libero azzurro Monica De Gennaro, tra le 14 scelte dal ct Mazzanti, è quella con un maggior numero di presenze in nazionale (281) e con maggiore esperienza. Queste le sue parole alla viglia del match con la Croazia allenata da Daniele Santarelli. “Le tre vittorie che abbiamo conquistato all’inizio di questo Campionato Europeo - spiega De Gennaro - sicuramente fanno bene al morale. Nel corso di queste tre partite si è visto qualcosa di buono, anche se ci sono degli aspetti ancora da migliorare. Possiamo però affermare di essere sulla strada giusta”.Analizzando gli aspetti su cui lavorare in questo momento il libero azzurro afferma: ”Dovremo continuare a focalizzare l’attenzione su di noi. Nei match sin qui disputati si è visto che ladifferenza in campo la facciamo noi se imponiamo il nostro ritmo di gioco siamo superiori alle altre squadre. Per fare un ulteriore passo in avanti dobbiamo trovare il ritmo gara nel cambio palla e fare meglio nel break”. La Croazia, come l’Italia, sin qui ha collezionato tre vittorie e il match di domani sarà fondamentale per la classifica della prima fase dell’Europeo. “Domani mi aspetto una partita di livello superiore rispetto alle precedenti soprattutto da parte nostra - afferma De Gennaro - perché il livello si alza. Affrontare la Croazia, dove c’è Daniele (Santarelli, ndr) che allena, sarà un po’ difficile all’inizio. Quando scendo in campo però non penso mai al contorno e quindi, come sempre, mi concentrerò sulla gara. Sarà sicuramente un bel test per noi”. “Sto vivendo bene questo Europeo - conclude De Gennaro - mi diverto siamo un bel gruppo fatto di ragazze giovani, spensierate e che portano entusiasmo. Lo stiamo vivendo bene”. Nella mattinata di oggi le azzurre hanno sostenuto una sessione di allenamento presso la Krešimir Ćosić Sports Hall di Zara.Gli Europei si svolgono in Serbia (Belgrado), Bulgaria (Plovdiv), Croazia (Zara) e Romania (Cluj-Napoca).Le 24 nazionali partecipanti sono divise in quattro gruppi da sei squadre. Le prime quattro di ogni girone passano agli ottavi, in calendario dal 28 al 30 agosto a Belgrado e Plovdiv.