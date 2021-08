Zara Volley, Europei donne: le azzurre battono la Croazia 3-0 L'Italia in testa nel girone, domani l'ultimo incontro con la Svizzera

Nuovo successo per l'Italvolley femminile agli Europei. Le azzurre di Davide Mazzanti si sono imposte 3-0 contro la Croazia. Questi i parziali dell'incontro: 25-15, 25-23, 25-14. Unica nota stonata l'infortunio di Sarah Fahr, la cui portata è da valutare.La Nazionale di pallavolo, che cerca il riscatto dopo la delusione alle Olimpiadi di Tokyo, è così in testa nella Pool C. La gara si è giocata alla Krešimir Ćosić Sports Hall di Zara. Domani l'Italia affronterà la Svizzera (ore 20 su Rai 3) nell'ultima partita del girone. In precedenza, le azzurre avevano superato la Bielorussia 3-0, l'Ungheria 3-0 e la Slovacchia 3-1.Gli Europei si svolgono in Serbia (Belgrado), Bulgaria (Plovdiv), Croazia (Zara) e Romania (Cluj-Napoca).Le 24 nazionali partecipanti sono divise in quattro gruppi da sei squadre. Le prime quattro di ogni girone passano agli ottavi, in calendario dal 28 al 30 agosto a Belgrado e Plovdiv.