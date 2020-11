Mercati Voto Usa incerto. Le borse soffrono

di Sabrina Manfroi Seduta in rialzo per le la borsa di Tokyo che chiude in netto vantaggio: +1,76%. Più caute le piazze cinesi dove predomina la volatilità mentre si allontana un esito certo del voto americano.Le borse europee, dopo due sedute in forte rialzo, avviano le contrattazioni in flessione: Londra -1,10% Milano -2%, Parigi -1,36% Francoforte -1,90%.L'euro torna a indebolirsi sul dollaro, a 1,1657. Rallenta la ripresa del greggio, col Brent che torna sotto la soglia dei 40 dollari al barile. Stabile lo spread.Attesi in giornata numerosi dati economici dagli Usa.