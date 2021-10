Tensione Wsj: forze speciali Usa a Taiwan. Cina: faremo tutto ciò che è necessario per difendere la sovranità

Bandiere Usa e Cina (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Condividi

Laha fatto sapere che farà tutto ciò che è necessario per difendere la propria sovranità nazionale e l'integrità territoriale, dopo la, secondo cui un gruppo di soldati dellee un gruppo di Marines si trovano da almeno un anno sull'isola, in segreto, per addestrare le forze di terra e marittime di"La Cina prenderà tutte le misure necessarie per salvaguardare la sovranità e l'integrità territoriale", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian."Gli Stati Uniti dovrebbero riconoscere pienamente il carattere altamente sensibile della questione di Taiwan, attenersi al principio dell'unica Cina, e smettere di vendere armi a Taiwan e di stabilire contatti militari con essa, per non danneggiare seriamente le relazioni tra Cina e Stati Uniti e la pace e la stabilità nello Stretto".Secondo quanto riportato dal Wsj, citando funzionari Usa, un'unità delle Operazioni Speciali degli Stati Uniti e un contingente di Marines si trovano sull'isola per addestrare i militari locali, contro il pericolo di un'aggressione da parte della Cina, che rivendica la sovranità su Taiwan.Taiwan non cerca lo scontro militare, ma farà tutto quello che ènecessario per difendersi. Lo ha dichiarato la presidente dell'isola, Tsai Ing-wen, nel corso di un forum sulla sicurezza a Taipei, che giunge nel pieno delle tensioni con la Cina. L'Indo-Pacifico, ha affermato Tsai, "è la regione in più rapida crescita al mondo. Questa tendenza offre opportunità commerciali , di ricerca e di produzione, ma ci sono anche problemi di sicurezza che devono essere adeguatamente affrontati", ha affermato Tsai nel suo intervento a un forum sulla sicurezza, citata dall'agenzia di Taiwan Central News Agency.