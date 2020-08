Wall Street Journal: Zuckerberg avvisò la Casa Bianca sui rischi di TikTok

Il primo allarme sulle minaccia alla sicurezza americana da parte di app come Tik Tok è stato lanciato dall'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, agli studenti di Georgetown a Washington lo scorso autunno.Secondo il Wall Street Journal, Zuckerberg ha detto che la popolare app di condivisione video non condivide l'impegno di Facebook per la libertà di espressione e rappresenta un rischio per i valori americani.Questi stessi discorsi sono stati fatti anche in una cena alla Casa Bianca, sempre a fine ottobre, dove il fondatore di Facebook ha detto al presidente Trump che l'ascesa delle società cinesi è una minaccia per gli affari americani e non per la sua società. Secondo un'inchiesta pubblicata dal Wsj, gli stessi argomenti sono stati usati in incontri con altri senatori. Non si sa quanto questi colloqui abbiano influito sulle minacce di Trump sul divieto di usare l'app e sull'ordine esecutivo con cui chiede la vendita delle operazioni che ByteDance, proprietaria della app, possiede negli Usa.Facebook ha, inoltre, istituito un gruppo di difesa, chiamato American Edge, che ha iniziato a pubblicare annunci che esaltano le aziende tecnologiche statunitensi per i loro contributi alla potenza economica americana, alla sicurezza nazionale e all'influenza culturale.