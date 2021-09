Mercati Wall Street apre in rialzo

di Sabrina Manfroi Avvio positivo anche per Wall Street che tenta il rimbalzo dopo il calo della vigilia. DJ e Nasdaq guadagnano circa mezzo punto percentuale mentre in Europa gli indici si rafforzano: Milano +1,30%, Francoforte e Parigi 1,5%.Sale anche il prezzo del petrolio, il Brent torna sopra i 74 dollari al barile.Lo spread scende a 100 punti base, allo 0,68% il rendimento decennale. Tra i titoli in evidenza gli energetici, bene anche Poste Italiane, +3%. In lieve calo Stellantis dopo l’uscita del presidente Mike Manley