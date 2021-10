Mercati Wall Street apre in rialzo negli Usa trimestrali e vendite sopra le attese

di Fabrizio Patti Finale di settimana in crescendo per le borse, in Europa, ma anche in Asia e negli Stati Uniti. L'indice Ftse Mib di Milano sale dello 0,78%, portando il bilancio settimanale al +1,65%. Piazza Affari fa un po' meglio di Francoforte e Parigi +0,60%, e di Londra, +0,30.Anche a Wall Street è in territorio positivo, Dow Jones +0,60%. Ieri l'indice aveva registrato la chiusura con il maggiore rialzo da luglio.Oggi come ieri pesano in positivo i conti trimestrali sopra le attese delle banche americane: oggi è toccato a Goldman Sachs, il cui utile netto è balzato del 63% nel terzo trimestre a 5,28 miliardi di dollari, molto sopra le attese. Superiore alle aspettative anche le vendite al dettaglio negli Stati Uniti: +0,7% a settembre rispetto ad agosto; gli analisti si aspettavano un calo dello 0,2%.Cattive notizie per i consumatori, invece, dal prezzo del petrolio: il Brent del mare del Nord continua a salire e ora sfiora gli 85 dollari al barile.