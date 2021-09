Mercati Wall Street positiva, l’inflazione fa meno paura

di Michela CoricelliApertura positiva per Wall Street, dopo il dato sull'inflazione americana che frena ad agosto, pur restando alta e mantenendosi per il quarto mese consecutivo sopra il 5%. Il Dow Jones guadagna subito lo 0,23% e il Nasdaq lo 0,41%.In Europa, Milano resta la migliore a +0,71%, seguita da Francoforte a +0,35%. Negativi invece i listini di Londra a -0,16% e Parigi a -0,04%.Spread sotto i 100 punti base (a 99) dopo l'asta in cui il Tesoro ha collocato bond a medio lungo termine per 5,75 miliardi. Stabile il rendimento del decennale, che si conferma sui livelli di apertura allo 0,68 per cento.