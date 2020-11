Wall Street vola e spinge le Borse europee

Condividi

di Michela Coricelli Rally delle borse europee, spinte dalla corsa di Wall Street: i mercati non si fanno spaventare affatto dall'incertezza legata al lungo spoglio dei voti americani. Al contrario: gli investitori scommettono su una rapida soluzione alla luce degli ultimi dati post-elettorali.Sulla scia di Wall Street, europee entusiaste. Milano chiude in volata a +1,96% in compagnia di Francoforte a +1,95%, Londra a +1,67% e Parigi maglia rosa a +2,44%. A Piazza Affari in forte rialzo Nexi (+6,66%) con il mercato che aspetta l'intesa con Nets, e Intesa Sanpaolo (+3,71%) che ha allungato il passo dopo la pubblicazione dei risultati dei primi 9 mesi del 2020. A New York i titoli industriali corrono sul Dow Jones (+2,42%), ma il vero sprint viene dai titoli tecnologici del Nasdaq (+4%): una divisione del Congresso (il Senato ancora ai repubblicani e la Camera dei Rappresentanti ancora ai Democratici) renderebbe più difficile l'imposizione di tasse più alte sui guadagni in conto capitale delle Big Tech.