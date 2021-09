Il libro-rivelazione di Woodward e Costa Washington Post: "Il consigliere militare di Trump limitò le sue capacità di usare armi nucleari" Iniziativa di Mark Milley dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio

La valigetta con i codici nucleari Usa

Due giorni dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio, il più alto consigliere militare di Donald Trump, il capo dello stato maggiore congiunto Mark Milley, prese da solo un'iniziativa per limitare la possibilità che il presidente ordinasse un attacco militare pericoloso o lanciasse un'arma nucleare. E' una delle rivelazioni di 'Peril',il nuovo libro del leggendario giornalista del Watergate, Bob Woodward, e del reporter del Washington Post Robert Costa, in uscita il 21 settembre ma di cui la Cnn ha avuto una copia.

I due autori scrivono che Milley, profondamente scosso dall'assalto, "era certo che Trump fosse caduto in un grave declino mentale dopo le elezioni. Quasi maniacale, gridava ai dirigenti e costruiva una sua realtà alternativa sulle infinite cospirazioni elettorali". Il generale temeva che il commander in chief potesse "fare di testa sua". "Non si sa mai qual è il punto scatenante di un presidente", avrebbe detto Milley al suo staff. Il capo dello stato maggiore congiunto convocò un incontro segreto nel suo ufficio al Pentagono per rivedere il processo previsto per un'azione militare, compreso il lancio di armi nucleari.

Parlando agli ufficiali preposti al National Military Command Center, la war room del Pentagono, ordinò loro di non prendere ordini da nessun altro a meno che lui non fosse coinvolto. "Non importa quello che vi è stato detto, seguite la procedura. E io sono parte della procedura", disse, stando al libro. Poi fece il giro della stanza, guardò negli occhi gli ufficiali uno per uno e chiese loro di confermare verbalmente che avevano capito. "Yes, sir", fu la risposta, che Milley considerò come un giuramento, secondo gli autori del volume.