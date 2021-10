Tavolo al Mise Whirlpool, Orlando: "Pronti a garantire continuità occupazionale" All'incontro presenti il ministro Andrea Orlando, la viceministro Alessandra Todde, sindacati, Invitalia e regione Campania. "Whirlpool deve spiegare tempi e modalità della cessione", dice Orlando

di Tiziana Di Giovannandrea Il Ministero del Lavoro "è pronto a mettere in atto tutti gli strumenti per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori Whirlpool". A ribadirlo al tavolo in corso al Mise, secondo quanti riferiscono alcuni presenti all'incontro, è il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. Una transizione al momento non semplice: "Whirlpool deve spiegare tempi e modalità della cessione", avrebbe detto il titolare del dicastero del Lavoro.Al Ministero dello Sviluppo Economico-Mise è in corso il tavolo, in presenza, sul futuro industriale del sito Whirlpool di Napoli.All'incontro, presieduto dalla viceministro Alessandra Todde, partecipa il ministro del Lavoro, Andrea Orlando mentre è assente, al momento, il ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti. Siedono al tavolo anche il coordinatore della Struttura per le crisi d'impresa, Luca Annibaletti , Invitalia, la Regione Campania e i segretari nazionale di Fim Fiom Uilm e Uglm.I sindacati si aspettano una risposta concreta per i 340 lavoratori del sito di Napoli a rischio di licenziamento.Sul fronte giudiziario all'udienza del Tribunale di Napoli di venerdì 22 ottobre, per il ricorso presentato dai sindacati Fiom, Fim e Uilm per comportamento antisindacale contro la multinazionale americana, è stata rinviata a mercoledì 27 ottobre alle ore 12 la prossima udienza, al fine di scongiurare l'avvio dei licenziamenti collettivi, per i circa 340 metalmeccanici napoletani. Dopo un primo ascolto preliminare il giudice, Maria Rosaria Lombardi, ha aggiornato la seduta al 27 ottobre perché la Whirlpool "ha presentato un documento in inglese" hanno fanno sapere i segretari territoriali delle sigle sindacali. La documentazione va tradotta in italiano.