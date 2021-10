La crisi Whirpool non invierà le lettere di licenziamento fino al 29 ottobre Fonti aziendali: dopo il rinvio dell'udienza al 27

Condividi

Whirlpool non procederà all'invio delle lettere di licenziamento fino al prossimo 29 ottobre.E' questo quanto si apprende da fonti aziendali, dopo che il giudice ha aggiornato l'udienza sul ricorso contro i licenziamenti presentato dai sindacati al prossimo 27 ottobre al fine di consentire la presentazione di ulteriori documenti e l'audizione di testimoni per la discussione della causa.Le motivazioni le spiegano i rappresentanti sindacali dei lavoratori: l'azienda americana ha presentato un documento in lingua inglese e il magistrato ha chiesto di avere la traduzione integrale del testo.