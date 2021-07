Tennis Wimbledon: Berrettini avanza al terzo turno, Giorgi eliminata Il 25enne romano affronterà lo sloveno Aljaz Bedene

Matteo Berrettini si qualifica al terzo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club.Il 25enne romano, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, supera l'olandese Botic Van De Zandschulp, numero 139 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6 (7-4) in due ore e 17 minuti.Berrettini affronterà al 3° turno lo sloveno Aljaz Bedene, numero 64 del mondo.Camila Giorgi si è arresa al secondo turno del singolare femminile di Wimbledon. La tennista marchigiana, numero 62 del mondo, reduce dalla semifinale di Eastbourne, ha ceduto al terzo set di fronte a Karolina Muchova.La tennista della Repubblica Ceca, 19a forza del seeding, si è imposta con il punteggio di 6-3 5-7 6-3.