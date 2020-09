75ma Assemblea (virtuale) dell'Onu Xi Jinping: no ai tentativi di politicizzare la pandemia Pechino respinge le accuse di Trump sul virus "cinese" e assicura: non vogliamo nessuna guerra fredda né calda

La Cina respinge le accuse del presidente Usa, Donald Trump, sul coronavirus "cinese" che "ha infettato il mondo": "Sono totalmente infondate", replica l'ambasciatore di Pechino all'Onu, introducendo l'intervento registrato del presidente cinese Xi Jinping."La pandemia va affrontata insieme, uniti, e seguendo la scienza. Ogni tentativo di politicizzare o stigmatizzare la pandemia deve essere respinto", dice il presidente cinese Xi Jinping all'assemblea generale dell'Onu, in un video pre-registrato.Il mondo dovrebbe dare all'Oms un ruolo guida nella risposta internazionale per sconfiggere la pandemia, ha poi detto il presidente cinese.I vaccini sviluppati dalla Cina sono nella fase tre dei test clinici e saranno resi disponibili come bene pubblico globale, ha assicurato Xi all'Assemblea generale dell'Onu, aggiungendo che i vaccini saranno forniti ai Paesi in via di sviluppo su base prioritaria."Non vogliamo guerre fredde né calde con nessun Paese", sottolinea il leader di Pechino. "La Cina continuerà ad essere un elemento che forgia la pace nel mondo, contribuisce allo sviluppo globale e sostiene l'ordine internazionale". "Dobbiamo unirci per sostenere i valori della pace, dello sviluppo, dell'equità, della giustizia, della democrazia e della libertà, condivisi da tutti noi, e costruire un nuovo tipo di comunità di relazioni internazionali con un futuro condiviso per l'umanità. Insieme, possiamo rendere il mondo un posto migliore"."Continueremo ad allentare le divergenze e a risolvere le controversie attraverso dialoghi e negoziati. Non perseguiremo lo sviluppo a porte chiuse", dice ancora Xi Jinping nel suo intervento.