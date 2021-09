Pre-Cop26 Youth4Climate. Cingolani ai giovani: il vostro documento sarà letto, siate chiari e diretti "Sono sicuro che troverete soluzioni, e noi faremo qualcosa, promesso"

Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani dialoga con i ragazzi di Youth4Climate in un incontro plenario fuori-programma e li esorta ad essere "chiari e diretti" nel documento che dovranno presentare domani mattina alla Pre-Cop26.Ai 400 giovani delegati di 186 Paesi Cingolani chiede "massima libertà" di espressione nel redigere il testo e li esorta a non essere timidi: "non esitate a dare consigli e indicazioni", dice. "Il vostro documento - aggiunge - sarà letto dai governanti e dai politici che ne terranno conto e i messaggi debbono essere chiari e diretti, così saranno ricordati meglio dalle persone che li leggeranno, ve ne prego".Ai ragazzi di Youth4Climate Cingolani chiede di "chiarire la roadmap degli obiettivi che indicate". "Sono molto grato per i vostri contributi e le vostre idee", aggiunge spiegando che "è difficile avere una visione unitaria ma dovete cercare di fare una sintesi tra le diverse posizioni". "Questo - sottolinea il Ministro - è un esercizio di democrazia, non dimenticatelo"."Non possiamo chiudere gli occhi - li esorta - avanti così (in inglese, push)!". "Sono sicuro che troverete delle soluzioni e noi faremo qualcosa - prosegue - agiremo di conseguenza, promesso". "Il vostro punto di vista è molto maturo - conclude - ne sono contento, discuterò ancora con voi, è stato inaspettato e molto bello".Nel corso del dibattito un ragazzo africano ha chiesto a tutti di "agire in modo responsabile", suscitando un applauso generalizzato in sala. Maria, proveniente dalla Romania, si è rivolta a Cingolani dicendo "siamo tutti responsabili del cambiamento climatico, non dimentichiamolo, contattateci e non dimenticateci".Il confronto plenario, durato oltre 30 minuti, è stato seguito da una serie di confronti faccia a faccia tra i ragazzi e Cingolani, che poi ha abbandonato il Mico.