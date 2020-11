La conferenza stampa Coronavirus, Presidente Veneto Zaia: "Prima giornata con segno negativo dei ricoveri" Dall'incontro di stamane della Conferenza delle Regioni emerge "in maniera unanime la richiesta che ci sia un confronto preventivo con il Governo sul tema dei parametri e delle modalità ", fa sapere il Presidente del Veneto Luca Zaia

"Meno tre ricoverati". Lo ha annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia commentando "il primo giorno con segno negativo dei ricoveri, attestati a oggi a quota 2.091". Non diminuisce, invece, la curva dei deceduti "ma è l'ultima voce - chiarisce - ad abbassarsi".Sono 3.124 i nuovi casi di coronavirus e 100 i morti nelle ultime 24 ore in Veneto. "È la giornata con più morti", ha detto il presidente della Regione Veneto, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Sono 63.071 i positivi e 28.360 i veneti in isolamento."I ricoverati sono 2.091, -3. Guardate che bel dato, è la prima giornata che ha un segno negativo sui ricoveri", ha aggiunto. Mentre ci sono 15 pazienti in più in terapia intensiva.L'incontro della Conferenza delle Regioni "è stata fatto stamattina. Viene fuori di chiedere sostanzialmente all'unanimità, nel principio della leale collaborazione tra istituzioni, che ci sia un confronto puntuale con il governo sui parametri e sulle modalità. Si chiede di rafforzare il confronto preventivo, è giusto che avvenga intempi utili, e poi una sorta di tagliando dei parametri, nati come benchmark e poi diventati degli elementi di giudizio". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. "Non c'è volontà di far casino. Il senso di responsabilità ce l'abbiamo fino in fondo", ha aggiunto.