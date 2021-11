L'intervista Zaia: "Non è ancora finita, siamo ancora in pandemia. La preoccupazione c'è" Pere il presidente della Giunta regionale del Veneto, il vaccino ha creato un grande muro alla diffusione del Covid-19. "Necessario dialogare con chi non è ancora vaccinato"

di Tiziana Di Giovannandrea Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, intervenendo alla trasmissione di Fabio Fazio 'Che Tempo Che Fa', su Rai 3, ha affrontato le principali questioni legate alla pandemia da Coronavirus e al suo contenimento. "Non è finita, siamo ancora in pandemia, la preoccupazione c'è. C'è una recrudescenza dei contagiati, ovviamente lo scenario di oggi è nuovo, l'impatto ospedaliero è diverso e l'80% di chi è in terapia intensiva è non vaccinato", ha detto. "Innegabile che il vaccino abbia creato un grande muro alla diffusione del virus" ha proseguito, ma bisogna dialogare con chi ancora non si è vaccinato, altrimenti "si perde la partita".In vista dell'incontro che si svolgerà ad inizio settimana tra Regioni e Governo sulle nuove misure che l'Esecutivo si appresta ad adottare per fronteggiare la risalita dei contagi, tra cui il, Zaia ha detto: "Le Regioni si incontreranno lunedì o martedì, al massimo, col Governo e penso che il punto di caduta è che non possiamo chiudere", "vorrà dire che si punterà a un Green Pass rafforzato, immagino in zona arancione o rossa che i vaccinati potranno accedere a certi servizi, come ad esempio i ristoranti, e i non vaccinati avranno limitazioni. Questa è una questione che condividiamo come presidenti di Regione, è una grande preoccupazione, dobbiamo salvaguardare la salute da un parte e l'economia dall'altra".A proposito dell'ha valutato che questo non porta al 100% dei vaccinati: "Il cento per cento non esiste in nessuna campagna, perché residua sempre una parte che si oppone per ribellismo o paura" sottolineando il bisogno di "più informazione istituzionale contro le fake news". Zaia ha poi aggiunto: "Cosa intendiamo per obbligo? Portare le persone con la forza pubblica a fare il vaccino? L'obbligo è stato introdotto per 11 vaccini dalla ministra Lorenzin nel 2017 e non mi risulta che tutti i genitori immunizzino i loro figli", osservando inoltre: "Si è passati da una fase in cui eravamo tutti sui terrazzini a cantare, a una fase in cui avevamo tutti paura di morire, a una fase in cui siamo tutti premi Nobel della medicina". "I No Vax non mi piacciono", ha continuato. "La loro libertà finisce nel momento in cui mettono a rischio la salute altrui. Le piazze piene di gente senza mascherina sono spot negazionisti". Per il Governatore del Veneto, "dobbiamo prendere atto da un lato che non dobbiamo chiudere, e dall'altro tutelare coloro che si sono vaccinati".Sulla questione dial confine tra Bielorussia e Polonia e sui bambini lì presenti ha detto: "I bambini dietro al filo spinato sul confine bielorusso-polacco? È il filo spinato ad essere nel posto sbagliato".Zaia ha poi sottolineato: "Si devono aiutare le persone in difficoltà senza se e senza ma, poi in questo Paese paghiamo lo scotto di qualcuno che si è comportato male, ma quel filo spinato davanti ai bimbi non si dovrebbe utilizzare più da nessuna parte".Sullaha spiegato che è un grande partito con estrazioni culturali e ideologiche variegate: "Se c'è una Lega di governo che guarda al Ppe e un'altra che invece guarda alla destra di Orbán? Io direi che c'è una Lega, punto". "La Lega è la Lega, ma è pur vero che è un grande partito, è la fusione di più leghe regionali. Le estrazioni sociali, culturali e anche ideologiche sono variegate. Io più per il Ppe o per Orbán? Sinceramente di queste partite europee non me ne sono mai occupato. Di certo io faccio l'amministratore e sono una persona concreta".A proposito dell'ha precisato: "Di qui a febbraio c'è un'era glaciale, a febbraio le saprò dire di più. Io ho sostenuto la nascita del governo Draghi però bisognerà capire cosa vorrà fare Draghi. Se deciderà di iniziare questa nuova avventura è fondamentale che l'elezione sia netta e unanime visto che ci va da Palazzo Chigi, altrimenti rischiamo che se la partita va male non abbiamo né il presidente della Repubblica né il presidente del Consiglio". Nel corso della trasmissione Zaia ha presentato il suo libro 'Ragioniamoci sopra'.