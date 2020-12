Manager 38enne tedesco via a maggio Zalando: Ritter lascia per dare "priorità" alla carriera della moglie Rubin Ritter non è un imprenditore qualunque, insieme a tre co-amministratori delegati di Zalando ha dato vita a uno dei più redditizi rivenditori di moda online al mondo, che oggi può contare su 14 mila dipendenti e un utile netto di quasi 100 milioni di euro registrato nel 2019

Rubin Ritter

Condividi

Due anni prima della scadenza del suo mandato Rubin Ritter, uno dei tre co-amministratori delegati di Zalando, ha deciso di lasciare per dedicarsi alla famiglia e agevolare la carriera di sua moglie.38 anni, in carica dal 2010, il giovane stratega responsabile della supervisione e delle comunicazioni ha contribuito a trasformare una piccola start-up in uno tra i più redditizi rivenditori di moda online al mondo. Zalando vanta 14 mila dipendenti e un utile netto di quasi 100 milioni di euro registrato nel 2019 e con un fatturato in crescita nel terzo trimestre del 2020 del 21,6%."Sento che è tempo di dare alla mia vita una nuova direzione", ha detto Ritter. "Voglio dedicare più tempo alla crescita della mia famiglia", ha aggiunto. "Mia moglie, Cristina Stenbeck, ed io abbiamo convenuto che per i prossimi anni le sue ambizioni professionali dovrebbero avere la priorità", ha concluso Ritter.Una notizia che di per sé non farebbe rumore, se non fosse che a esserne protagonista è un uomo. Guardando la situazione in Italia si scopre che lo scorso anno si sono registrati quasi 40 mila casi di dimissioni di neomamme a fronte di un totale di poco più di 51 mila abbandoni.Tra l'altro, il mese scorso il manager ha pubblicato il primo rapporto della società sulla diversità e l'inclusione, affermando che dovrebbero essere viste come "un'opportunità piuttosto che una sfida". Un bel messaggio per Zalando, più volte criticata per avere solo uomini nel consiglio di amministrazione.