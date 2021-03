La lotta alla pandemia Zingaretti: con fascia notturna, pagina nuova per hub Fiumicino Da stasera resterà aperto dalle 8 fino a mezzanotte

Il centro di vaccinazione a Fiumicino (Ansa)

"Il Lazio da martedì torna in zona arancione. Siamo una delle regioni che di più è stata gialla e pochissimo arancione. Il mio appello è di fare grande attenzione quando saremo in arancione: mi auguro che torneremo in giallo ma questo non vuol dire che possiamo abbassare la guardia. Se vogliamo che l'economia non muoia, dobbiamo tenere bassa la curva dei contagi e continuare con le vaccinazioni. Vi supplico: teniamo bassa la curva dei contagi: usiamo precauzione, non frequentiamo luoghi affollati, usiamo la mascherina, ricordiamoci il lavaggio delle mani e il distanziamento".Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di una visita all'hub vaccinale di Fiumicino che da stasera resterà aperto dalle 8 fino a mezzanotte."Stasera si apre una pagina nuova, con le vaccinazioni notturne in questo grande hub dalle 8 fino a mezzanotte. Con più dosi saremo pronti a raddoppiare e anche triplicare le somministrazioni. Abbiamo raggiunto l'obiettivo della riduzione della mortalità che è scesa dal 10 al 6 per cento, quasi dimezzata"."Questo significa che è stata corretta la scelta di proteggere gli anziani e siamo contenti di aver tenuto il timone sugli over 80 e continuare a scendere per classi di età per minimizzare i rischi. Questo deve essere l'impegno di un Paese civile", ha aggiunto."Bisogna dare la priorità ai vaccini e alla scienza. Siamo stati tra i primi a segnalare la nostra disponibilità, dobbiamo aspettare che l'Ema e poi l'Aifa facciano le verifiche. Però, da presidente di Regione italiana, mi permetto di dire che sarebbe ora Ema si sbrigasse con questa fase di valutazione sui vaccini. Perché parliamo di donne e uomini che rischiano la vita in tutto il mondo", ha concluso Zingaretti."Oggi viaggiamo a 26 mila somministrazioni al giorno. Dalla settimana prossima andremo a 30 mila e siamo pronti per raggiungere il traguardo delle 50 mila, che è coerente con quanto detto dal premier Draghi di arrivare a mezzo milione al giorno a livello nazionale. Ma per riuscirci servono le necessarie quantità di vaccino che oggi purtroppo non abbiamo. Oggi abbiamo raggiunto il 91,5% tra dosi consegnate e dosi somministrate, a maggio aspettiamo le seconde somministrazioni per AstraZeneca e gli altri vaccini".Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel corso della visita di questa sera nell'hub vaccinale dell'aeroporto di Fiumicino."Tra qualche ora partiamo con le prenotazioni per la fascia d'età 69-68. Siamo la prima regione in Italia per questa classe d'età e siamo contenti che anche la Protezione civile abbia detto che va seguito il modello delle classi d'età, come stiamo facendo. Una conferma, dunque, della nostra decisione", ha aggiunto D'Amato.E poi: "Attendiamo con ansia l'arrivo del monodose J&J e cui al momento non sappiamo né il giorno di arrivo né la quantità, speriamo di saperlo nei prossimi giorni. E' un vaccino che ci può far fare un salto in avanti nella campagna vaccinale essendo un vaccino monodose di facile utilità e conservazione"."Desideriamo dotare con questo vaccino tutta la rete dei medici di medicina generale, alcuni nostri hub importanti e soprattutto la rete delle farmacie - ha sottolineato D'Amato - hanno aderito 700 farmacie alla campagna vaccinale con il vaccino J&J, e noi siamo pronti, attendiamo solo l'arrivo di questo vaccino".