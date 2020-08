Anagrafe Milano, Hu batte Rossi: il cognome più diffuso è cinese Tra i nomi più diffusi, Leonardo è il numero uno per i maschi, scelto anche dai genitori stranieri. Valanga di Sofia e Giulia tra le femmine

Tra i cognomi più diffusi a Milano c'è una novità: il cinesesupera l'italiano, anche nella classifica femminile. Lo rende noto l'Anagrafe di Palazzo Marino in una nota, ufficializzando il 'sorpasso'.Per quanto riguarda i nomi, i genitori milanesi restano fedeli a quelli più tradizionali, anche durante il periodo di lockdown - primo semestre del 2020 - come accade stabilmente dal 2015.Per molti dei nuovi piccoli residenti a Milano la scelta dei nomi è ricaduta su. Tra i 4.856 nati dal primo gennaio al 30 giugno di quest'anno spiccano 213 Leonardo, 108 Sofia e 106 Giulia. Seguono Tommaso (153), Riccardo (123), Alessandro (122) e Lorenzo (120) tra i nomi maschili, Ginevra (90), Alice (84) e Camilla e Beatrice (79) tra quelli femminili.Anche le mamme e i papà stranieri preferiscono il nome Leonardo (58), che l'anno scorso era al quarto posto dietro Mohamed (34), che quest'anno ha invece ceduto la prima posizione. Seguono Tommaso (28), Alessandro (25), Lorenzo (24). Tra le scelte per le bambine trionfa Sofia (28), davanti a Maria (21), Aurora (21), Ginevra (19), Sara, Giulia e Alice (18).