Accelera inflazione a settembre: +2,6 per cento su anno: non accadeva dal 2012

Secondo le stime preliminari Istat, l'inflazione a settembre continua ad accelerare, portandosi a un livello che non si registrava da ottobre 2012.L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento del 2,6% su base annua (da +2,0% del mese precedente).Accelera anche il cosiddetto 'carrello della spesa' a settembre. Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari, spiegando che i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona salgono da +0,6% a +1,2% e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da +2,4% a +2,8%.