Nel Veronese Accoltellarono 28enne senza motivo, arrestati 2 minorenni Nessun motivo apparente alla base dell'orribile gesto

L'11 settembre scorso accoltellarono un 28enne di Bardolino, in provincia di Verona lasciandolo sanguinante a terra. Interrogati poi dai magistrati, non hanno saputo dare un motivo per l'aggressione.Per questo motivo due minorenni sono stati arrestati dai Carabinieri di Peschiera del Garda con l'accusa di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere in concorso.