Gardone Riviera Accoltellata alla gola dal compagno nel Bresciano, è grave La donna è anche socia in affari con il fidanzato, già arrestato

Una donna è stata ferita alla gola da una coltellata sferrata dal compagno di vita e socio in affari. È accaduto in un locale di Gardone Riviera in provincia di Brescia.La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi, mentre il compagno è stato arrestato. L'episodio si sarebbe verificato al termine dell'ennesima lite tra la coppia.