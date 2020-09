Ancona ​Marche, Acquaroli: ridare a marchigiani risposte che attendono

Condividi

"E' stata la vittoria della disponibilità e della capacità di dare una nuova opportunità a questa regione che non riesce più a esprimere quello che rappresentava, nell'imprenditoria, nella capacità di attrarre turisti e risorse. In questo senso, la prima cosa è ridare questo senso di crederci a noi marchigiani. Da domani inizieremo insieme a lavorare per costruire una visione comune, un progetto che può dare spazio a tutti, e dare ai marchigiani, popolo operoso, le risposte che attendono". Così Francesco Acquaroli, che le proiezioni hanno incoronato governatore delle Marche, nel corso di una conferenza stampa nel suo comitato allestito nella periferia di Ancona."Una straordinaria vittoria che strappa un'altra roccaforte al centrosinistra e che consente al centrodestra, con la guida di Fdi, di offrire a questa regione un nuovo sviluppo". A dirlo è stata Giorgia Meloni, partecipando alla conferenza stampa di Francesco Acquaroli, che si avvia ad essere eletto governatore delle Marche.