2020/12/03 10:31

Ex presidente francese ​L'addio a Giscard d'Estaing. Merkel: abbiamo perso grande europeo. Stasera discorso di Macron Valéry Giscard d'Estaing, presidente della Repubblica francese dal 1974 al 1981, grande europeista, è scomparso all'età di 94 anni per complicazioni legate al Covid. Ha lasciato un segno indelebile nella storia della Quinta Repubblica e della costruzione europea. "In sette anni ha cambiato la Francia - ha detto Macron - e le sue indicazioni guidano i nostri passi"

Valery Giscard d'Estaing (AP Photo/Francois Mori) L'ex presidente della Francia, Valéry Giscard d’Estaing è morto Condividi "Con Valéry Giscard d'Estaing la Francia ha perso uno statista, la Germania un amico e tutti abbiamo perso un grande europeo": lo ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel nel commemorare la scomparsa dell'ex presidente francese, attraverso l'account twitter del suo portavoce Steffen Seibert. "Continuo ad essergli grata per le conversazioni avute insieme e con il pensiero sono vicina alla sua famiglia" ha proseguito la cancelliera.



