Da Abbagnale a Vezzali L'addio del mondo dello sport a Giampiero Galeazzi

"Ciao Giampiero! Grazie per aver vissuto lo sport da atleta prima e da giornalista poi. Alla tua voce, carica di entusiasmo e passione, sono legati i ricordi di tante emozioni azzurre. Sono certa che stasera anche lo Stadio Olimpico saprà ricordarti per come meriti". Così la sottosegretaria allo Sport,, ricorda in un tweet il giornalista sportivo della Rai ed canottiere Giampiero Galeazzi, scomparso oggi all'età di 75 anni."La fede laziale di Giampiero era nota a tutti, ma mai è stata fuori dalle righe. In una recente intervista alla Rai, stanco ma mai arreso alla malattia, disse una frase semplice e straordinaria: 'Sotto lo stesso cielo, sotto la stessa bandiera. Forza Lazio'. In quel cielo brilla una stella in più". Il presidente biancoceleste,, piange così la scomparsa di Galeazzi. In una nota, il numero uno della Lazio ricorda il celebre giornalista come "una figura legata indissolubilmente allo sport italiano: prima da atleta vittorioso, poi da commentatore passionale e da giornalista acuto e competente".“Ha contribuito allo sviluppo dello sport in generale e del tennis negli anni gloriosi. Abbiamo perso un grande professionista, una persona unica, speciale, diversa dalle altre, un amico ed è questa la cosa che fa più male. Ho avuto la fortuna di essere ‘battezzato’ da lui in cabina-commento. Ricordo che erano strette e tra me e lui ci si stava dentro di traverso. Con lui si commentava, si mangiava e di beveva. Era come un picnic all’interno di una cabina-commento”. Così a LaPresse,, ex tennista vincitore della Coppa Davis del 1976, e attuale commentatore tv."Ci ha lasciati un grande professionista, la voce di tanti successi Azzurri dello sport italiano. Era un tifoso appassionato della nostra Nazionale, lo ricordiamo con grande affetto". Il presidente della Figc,, ricorda così Giampiero Galeazzi.e tutta la SSC Napoli ricordano Giampiero Galeazzi, storica figura del giornalismo italiano e indimenticato narratore delle più suggestive imprese azzurre". Lo scrive il Napoli su Twitter.“Quando ha iniziato a fare le prima telecronaca, è venuto a chiedermi ‘Nicola, come sono andato?’. Gli ho risposto, ‘se stavi zitto era meglio’”.ricorda così a LaPresse l’amico. “Lo conoscevo fin da ragazzino - ha aggiunto l’ex tennista italiano a margine dell’inaugurazione del fan village delle Atp Finals di Torino - Se ne stanno andando un po’ in troppi ultimamente. In questi momenti uno non sa neanche cosa dire, certamente dispiace a tutti”."La morte di Giampiero Galeazzi è una notizia sconvolgente, mi lascia senza parole". Sono queste le prime parole di, presidente della Federcanottaggio e campione indiscusso di questo sport, all'Adnkronos. "Siamo stati con la figlia pochi giorni fa e avevamo parlato di lui, mi aveva lasciato molto felice il fatto che si stava riprendendo, invece arriva questa notizia. Se ne va la voce storica del canottaggio, nonché un amico e un personaggio preparato e coinvolgente", ha aggiunto Abbagnale sorpreso e commosso per la notizia."Ci sono tanti aneddoti perché abbiamo condiviso per anni il palcoscenico dello sport, del canottaggio, soprattutto in occasione dei Giochi Olimpici. Le sue interviste e i suoi sfottò veramente spaziavano dalla sua militanza all'interno del mondo remiero, ad atleta, a voce effettiva e indiscussa. Questa notizia mi ha lasciato veramente sconcertato, mi mancano le parole. Non avrei mai voluto ricevere questa notizia, appena possibile sentirò la famiglia per le condoglianze da parte mia e di tutto il mondo remiero", ha aggiunto il presidente federale.