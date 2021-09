Il nuovo corso di Kabul Afghanistan, all'Università vietate discipline in contrasto con legge islamica Le materie ritenute in contrasto con i precetti religiosi saranno cancellate. Da Russia e Turchia arrivano voli con cibo e medicinali, dal Pakistan il primo volo civile dalla presa del potere da parte dei talebani

Il Ministero dell'Università afghano ha annunciato che alcune materie ritenute in contrasto con la legge islamica saranno: è quanto riporta la televisione afgana Tolonews. L'annuncio arriva la settimana dopo la riapertura degli atenei privati, in cui sono però state; le università pubbliche riprenderanno le lezioni solo dopo le modifiche ai piani di studio, probabilmente entro la fine della settimana.Il capo dell'aviazione civile dei talebani, Mevlavi Abdul Hadi Hamdani, ha dichiarato che voli di aiuti umanitari provenienti daatterreranno nei prossimi giorni, negli aeroporti della capitale afghana Kabul e Mazar el Sharif.Hamdani ha reso noto che aerei provenienti da Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Kazakistan, Qatar e Pakistan sono atterrati sulle piste degli aeroporti dell'Afghanistan negli ultimi giorni e che è stato già pianificato l'arrivo di voli russi e turchi.La conferma è arrivata da Mosca attraverso il rappresentante per l'Afghanistan del ministero degli Esteri, Zamir Kabulov: la Russia sta lavorando per inviare un carico di medicine e generi alimentari.Il primoè atterrato a Kabul dalla presa del potere da parte dei talebani lo scorso 15 agosto, un aereo della Pakistan International Airlines con a bordo una decina di persone.L'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, si è detta "delusa" per ladel nuovo governo talebano in Afghanistan e preoccupata per il trattamento riservato alle donne e la repressione sempre più violenta delle voci dissidenti. "Sono delusa per la mancanza di inclusione del cosiddetto governo di transizione, che non comprende alcuna donna e pochi membri che non siano pashtun", ha sottolineato Bachelet aprendo a Ginevra i lavori della 48esima sessione del Consiglio dei diritti umani.L'Iran ha ribadito che in Afghanistan c'è bisogno di un"per garantire la pace e la stabilità" e ha avvertito che "un esecutivo di minoranza non sarà in grado di creare la massima cooperazione e calma sul lungo termine", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Saeed Khatibzadeh