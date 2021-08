Le dichiarazioni dei Ministri degli Affari Esteri e Difesa Guerini: "Gli eventi in Afghanistan hanno sorpreso". Di Maio si appella alla UE per i profughi "I militari italiani escono a testa alta dal loro impegno in Afghanistan"

Condividi

Nell'audizione alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa di Camera e Senato i Ministri Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini hanno fatto il punto sulla situazione."Al Qaeda, pur indebolita, è ancora viva e può contare sull'ambiguità del rapporto coi Talebani e sulla loro incapacità di controllare efficacemente l'intero territorio afghano. Daesh, al contrario, si è sempre mantenuto su posizioni antagoniste". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e ha confermato che "l'Afghanistan sarà al centro del mio incontro con il ministro degli Esteri russo Lavrov venerdì".Per fronteggiare l'aumento delle migrazioni dall'Afghanistan "non possono esistere soltanto soluzioni nazionali. È perciò necessario che l'Unione Europea,al di là della gestione dell'emergenza, metta a punto una risposta comune, in stretto raccordo con i partner della regione"."Finora sono stati evacuati 3.741 afgani di cui 2.659 in Italia attraverso 44 voli. Quanto avvenuto in questi giorni non può mettere in discussione l'operato dei nostri militari. Penso che i primi ad essere rimasti colpiti da quanto sta accadendo sono proprio i nostri militari.La rapida avanzata dei Talebani ha incontrato la quasi nulla resistenza delle forze di sicurezza locale che sono fuggite e, in alcuni casi, lasciando armi e mezzi". Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini sempre nel corso dell'audizione. Per il ministro "sullo sfondo di questi evidenti insuccessi militari c'è anche la mancanza di coesione e di leadership credibili delle autorità afghane"."La questione - ha sottolineato Di Maio - andrà affrontata facendo ricorso a tutti gli strumenti disponibili, ordinari e straordinari, per scoraggiare e prevenire rotte migratorie insicure e illegali". "A tal fine, è importante assicurare l'operatività delle organizzazioni internazionali sul terreno e sostenere a livello europeo i Paesi della regione nell'affrontare l'accoglienza dico loro che lasceranno l'Afghanistan", ha detto il ministro. "C'è un'intera generazione di ragazzi afghani cresciuta senza il regime talebano", ha detto Di Maio,annunciando l'intenzione di "incrementare l'offerta di borse di studio a loro destinate per tutelare, in Italia, il loro diritto all'istruzione". "Intendiamo facilitare sinergie tra Università, amministrazioni e società civile, mettendo a sistema le numerose offerte di solidarietà che in questi giorni ci stanno arrivando", ha detto il ministro.