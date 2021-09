MONDO

2021/09/11 04:02

Inchiesta del New York Times L'ultimo errore americano Il New York Times solleva dubbi sull'ultimo attacco militare americano in Afghanistan. Il presunto attentatore dell'Isis ucciso da un drone era in realtà un uomo che collaborava con un gruppo di aiuto americano. Per quell'errore morirono 10 persone

Raid Usa in Afghanistan, uccisa una 'mente' dell'Isis-K. Risposta a attacco non si fa attendere Razzi sull'aeroporto di Kabul. Raid Usa contro kamikaze Condividi Un'indagine del New York Times sulle prove video sull'ultimo razzo sparato dagli Stati Uniti nei 20 anni di guerra in Afghanistan, l'attacco con un drone a Kabul contro l'auto di un presunto terrirsta, quello del 29 agosto che ha ucciso 10 afghani, inclusi 7 bambini, solleva dubbi sulla versione degli Stati Uniti sugli eventi.



Secondo la versione ufficiale il raid ha colpito un'auto con esplosivo dell'Isis e che rappresentava una minaccia imminente a Kabul. Il video e le testimonianze raccolte sembrano invece indicare l'assenza di esplosivo e nessuna connessione dell'autista con l'Isis.



I militari americani hanno sostenuto che non conoscevano l'identità dell'autista dell'auto quando il drone lo ha ucciso, ma lo hanno ritenuto sospetto per come hanno interpretato le sue attività quel giorno, dicendo che forse ha visitato una casa sicura dell'Isis e, a un certo punto, ha caricato sulla vettura quello che pensavano potesse essere esplosivo.



