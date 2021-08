La foto pubblicata su instagram è stata subito rimossa Afghanistan: la gaffe della modella britannica Lily Cole, in posa col burqa Arrivano le scuse: "Sono mortificata. Non seguo i notiziari"

Gaffe imbarazzante per Lily Cole, top model, attrice e attivista britannica, costretta a scusarsi dopo aver postato una foto sul suo profilo instagram in cui aveva posato coperta da un velo islamico. La foto è stata pubblicata proprio nelle ore in cui la riconquista di Kabul da parte dei talebani riaccende gli allarmi sui diritti negati alle donne in Afghanistan.Cole ha 33 anni, una laurea a Cambridge e, dopo i successi in passerella e una carriera meno trionfale nella recitazione, si è data negli ultimi tempi anche all'impegno sociale, alle campagne per l'ambiente e ad attività di business.La foto era stata pubblicata per promuovere l'uscita di un libro ed era accompagnata da un appello politically correct ad "abbracciare le differenze", ma la trovata ha suscitato reazioni indignate a raffica.Tra le critiche più più dure, quelle giunte dalle attiviste e commentatrici britanniche che l'hanno interpretata come una plateale mancanza di rispetto e di sensibilità nei confronti di tante donne costrette ad affrontare le discriminazione e le imposizioni (nel vestiario e non solo) delle fazioni radicali nel mondo islamico.Janine Turner, columnist del Times, l'ha accusata di mettere le sue "pose da instagram davanti ai diritti umani fondamentali" delle donne che soffrono davvero e ha evocato "la vacuità del femminismo" da social. Un'altra commentatrice, Aisha Ali-Khan, ha rinfacciato alla modella dai capelli rossi di atteggiarsi a ciò che non è, poiché "una donna bianca che si traveste in abiti etnici non può abbracciare nessuna diversità".A poco sono valse le scuse tardive dell'interessata, che si è detta "sinceramente" mortificata per ogni possibile "offesa arrecata", ma si è giustificata ammettendo di aver sbagliato "la tempistica" soltanto per non aver "letto le ultime notizie".